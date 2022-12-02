ФИФА хочет поставить точку во всех разговорах вокруг матча 3 тура ЧМ между Японией и Испанией.

Второй день не утихают споры по поводу второго гола "самураев". Вопрос состоит в том, пересек ли мяч лицевую линию перед ассистом Митомы на Танаку. ФИФА опубликовала свой вердикт с видеопояснениями.

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"Второй гол сборной Японии в победном матче с Испанией (2:1) был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч из игры. Видеосудьи использовали изображение с камеры линии ворот, чтобы проверить, находится ли мяч все еще частично на линии или нет. Другие камеры могут показывать обманчивые изображения. Впрочем, судя по имеющимся доказательствам, мяч полностью не вышел за пределы поля", – говорится в пресс-релизе ФИФА.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q — FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022

Напомним, скандальный гол вывел Японию на первое место группы, Испанию спустил на второе (обе в плей-офф), а Германии стоил места на чемпионате мира 2022 года.

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