Сербские болельщики в очередной раз показали свое отвратительное нутро – пострадали футболисты сборной Швейцарии.

Во время матча Сербия – Швейцария фанаты начали выкрикивать "Убивай, убивай, убивай албанцев", дразня некоторых из игроков соперника.

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Дело в том, что такие игроки, как Джердан Шакири или Гранит Джака, имеют албанские корни. Ранее футболисты уже попадали в скандал с болельщиками Сербии, показав двуглавого орла во время празднования голов на прошедшем чемпионате мира. Тогда Швейцария также одержала верх со счетом 2:1.

Отметим, что Швейцария обыграла лизоблюдов Путина (3:2) и завоевала вторую путевку в плей-офф ЧМ-2022.

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