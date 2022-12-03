ЧМ-2022: фанаты Сербии скандировали "Убивай албанцев" во время матча со Швейцарией – видео отвратительной провокации
Сербские болельщики в очередной раз показали свое отвратительное нутро – пострадали футболисты сборной Швейцарии.
Во время матча Сербия – Швейцария фанаты начали выкрикивать "Убивай, убивай, убивай албанцев", дразня некоторых из игроков соперника.
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Дело в том, что такие игроки, как Джердан Шакири или Гранит Джака, имеют албанские корни. Ранее футболисты уже попадали в скандал с болельщиками Сербии, показав двуглавого орла во время празднования голов на прошедшем чемпионате мира. Тогда Швейцария также одержала верх со счетом 2:1.
Отметим, что Швейцария обыграла лизоблюдов Путина (3:2) и завоевала вторую путевку в плей-офф ЧМ-2022.
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