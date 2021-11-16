Поклонники сборной Сербии потроллили Криштиану Роналду, празднуя выход балканской сборной на чемпионат мира в Катаре.

Напомним, Сербия благодаря голу Митровича на 90-й минуте обыграла Португалию в Лиссабоне и напрямую вышла на Мундиаль, заняв первое место в группе. Криштиану Роналду и Ко вынуждены пробиваться на турнир через плей-офф, который состоится в марте.

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В сети набрало популярность видео празднования сербских болельщиков из города Новый Сад. Группа молодых людей на центральной площади спародировала фирменное празднование голов Криштиану Роналду – разворот в прыжке и традиционный возглас "Siiiiiiuuuu".

Заметим, что Сербия после распада Югославии и отделения Черногории в третий раз сыграет на чемпионате мира. На Мундиалях в 2010-м и 2018-м балканская сборная не вышла из группы.

Сербия победила Португалию и вышла на ЧМ: заслуженный вылет "селесао" в плей-офф, сербы great again, а Митрович – герой

Serbia fans mocking Cristiano Ronaldo after beating Portugal to reach the World Cup... pic.twitter.com/ylklYG8BDC — BettingOdds (@BettingOddsUK) November 15, 2021