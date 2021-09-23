УАФ объявила, что болельщики "сине-желтых" смогут посетить поединок в Хельсинки, где сборная Финляндии примет команду Александра Петракова.

Продажа билетов для тех, кто желает поддержать сборную Украины в Финляндии, будет осуществляться в отдельные сектора. В ближайшее время должна стартовать реализация пропусков, о начале которой будет сообщено дополнительно, информирует официальный сайт УАФ.

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Известно, что приобрести билеты на матч Финляндия – Украина можно будет исключительно онлайн на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии. По состоянию на 23 сентября въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19, при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Болельщики, которые планируют посетить Финляндию, должны предоставить сертификат вакцинации, который соответствует требованиям ЕС и содержит всю информацию, предусмотренную европейским законодательством.

Напомним, после 5-ти сыгранных матчей "сине-желтые" занимают второе место группы D, набрав 5 очков. Поединок против Финляндии на НСК Олимпийский в марте завершился миром – 1:1.

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