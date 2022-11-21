Многие болельщики сборной Катара не знают, как поддерживать свою команду до конца.

Вчера хозяева чемпионата мира играли против Эквадора в матче-открытии. 67-тысячный стадион Аль-Байт сначала был заполнен под завязку, но во втором тайме картина кардинально изменилась.

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Большое количество домашних фанатов разошлись уже в перерыве. Очевидно, они не выдержали того, что Катар безнадежно проигрывал 0:2. На трибунах виднелись огромные "дыры", что явно не прибавило престижа стране-хозяйке Мундиаля.

Qatar fans were spotted leaving early(1st Half) after their team's disappointing opener...

Qatar are the first host nation EVER to lose the opening match of the World Cup

️ Do Qatar even love football???

️ Do Qatar even have passion for football??? pic.twitter.com/YlzvvEdnD1 — Achmed Irwin (@IrwinAchmed) November 21, 2022

Зато 2 заполненных сектора эквадорцев пели и радовались все 90 минут матча. Их любимцы отблагодарили их за поддержку, удержав уверенную победу 2:0.

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