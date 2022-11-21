ЧМ-2022: фанаты сборной Катара массово разбежались со стадиона после 45 минут матча-открытия – антирекламные кадры
Многие болельщики сборной Катара не знают, как поддерживать свою команду до конца.
Вчера хозяева чемпионата мира играли против Эквадора в матче-открытии. 67-тысячный стадион Аль-Байт сначала был заполнен под завязку, но во втором тайме картина кардинально изменилась.
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Большое количество домашних фанатов разошлись уже в перерыве. Очевидно, они не выдержали того, что Катар безнадежно проигрывал 0:2. На трибунах виднелись огромные "дыры", что явно не прибавило престижа стране-хозяйке Мундиаля.
Зато 2 заполненных сектора эквадорцев пели и радовались все 90 минут матча. Их любимцы отблагодарили их за поддержку, удержав уверенную победу 2:0.
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