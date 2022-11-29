Протестная акция перед матчем 1-го тура группового этапа чемпионата мира Германия – Япония была поддержана не всеми игроками Бундестима.

Два игрока сборной Германии, Антонио Рюдигер и Илкай Гюндоган, были среди той группы игроков, которые не собирались участвовать в протестной акции перед матчем с Японией, сообщает Bayern&Germany. Интересно, что оба мусульмане.

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Разногласия во взглядах привели к определенной напряженности в коллективе, а игроки даже поделились на отдельные группы. Впрочем, конфликт уже успели уладить.

Напомним, немцы на командном фото закрыли рукой рот из-за запрета носить капитанскую повязку One Love в поддержку ЛГБТ.

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