"Я согласен, что Аргентину где-то "подтягивали". Если посмотреть все матчи, то "подтягивали". И Месси "подтягивали". Даже не столько саму Аргентину, сколько Лионеля Месси. Все-таки футбол – это индустрия, что бы ты ни делал.

Роналду определился с будущим в сборной Португалии – Криштиану расстроен триумфом Месси на ЧМ-2022

Я могу говорить там, что я доволен, что все справедливо. Но где-то в душе, если честно, я считаю, что "подтягивали" Месси. И Роналду бы "подтягивали", если бы Сантуш его ставил. А так нет Роналду – чем ты затянешь? Нет пока у Португалии другой такой звезды, которая привлекала бы внимание. А так Сантуш сам себе наделал беды, когда не поставил его на Марокко.

Да, дали ему отдохнуть со Швейцарией. Забил Рамуш три гола – спасибо, ты молодец, у тебя все еще впереди. Став Роналду. Это моя позиция. И "подтягивали" бы. Вспомните, какой Роналду поставили пенальти в первом матче против Ганы", – заявил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Португалия прекратила борьбу за Кубок мира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко. Соответственно, 37-летний Криштиану Роналду снова не выиграл чемпионат мира. Мундиаль завершился триумфом его соперника – Лионеля Месси, который еще и стал лучшим игроком турнира.

Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом