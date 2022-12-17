"Открытие турнира? Чтобы заоблачно кто-то выделялся – нет. Очень понравился Хулиан Альварес в Аргентине, начавший в нужный момент забивать. Меня поразил Месси, потому что серьезно отнесся к этому турниру, играя для Аргентины очень важную роль.

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Марокко – главное открытие турнира. Против Хорватии будет им очень тяжело. Надо быстро восстанавливать силы в таких матчах. Я думаю, что хорваты сделают это гораздо лучше. Ставлю на то, что бронзу примет в Хорватию.

Прогноз на финал? Будет трудный финал. Одна ошибка может решить все. Если с эмоциональной точки зрения смотреть, Аргентина воюет за первое чемпионство (очевидно, подразумевалось первое чемпионство с 1986 года – прим. "Футбол 24"). У Мбаппе и Гризманна оно есть, а сколько им хватит мотивации взять еще раз – это вопрос.

Аргентинцы лягут костьми за этот финал. Победа за ними. Там команды такие, что Мбаппе и Месси просто часть команды, не больше", – поделился Цыганик в интервью Fanday.

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