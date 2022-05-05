Чилийцы, которые не попали на Мундиаль, заняв 7 место в южноамериканском отборе, пытаются завоевать путевку на турнир в кабинетах. Тамошняя федерация считает, что документы полузащитника Байрона Кастильо, который выступает за эквадорскую Барселону и сыграл за сборную Эквадора 8 поединков квалификации на ЧМ-2022, являются поддельными.

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"Мы подали официальную жалобу из-за использования фальшивого свидетельства о рождении Байрона Кастильо, а также недостоверный его возраст и гражданство. Есть немало доказательств, что он родился не 10 ноября 1998-го в Эквадоре, а 25 июля 1995 года в колумбийском городе Тумако.

Расследования, проведенные в Эквадоре, включая юридический отчет Национального управления гражданского реестра, подтвердили наличие несоответствий в свидетельстве о рождении, предоставленном игроком. Есть основания полагать, что оно является поддельным, а на самом деле игрок является колумбийцем.

Считаем, что эти факты слишком серьезны и должны быть тщательно исследованы ФИФА. Мир футбола не может закрыть глаза на подобные нарушения. Эта практика серьезных и сознательных нарушений при регистрации игроков не может быть приемлемой, особенно когда мы говорим о соревнованиях мирового уровня. На поле и вне его должна быть честная игра", – говорится в заявлении на официальном сайте Федерации футбола Чили.

Цели чилийцев очевидны – они стремятся занять место Эквадора на чемпионате мира в Катаре, который стартует 21 ноября этого года. Кастильо сыграл в обоих матчах против Чили и еще в нескольких поединках. Если Эквадор получит технические поражения во всех 8-ми матчах, в которых играл Байрон, а чилийцам добавят 6 очков, то именно они поехали бы на ЧМ-2022.

Напомним, Эквадор напрямую вышел на Мундиаль, заняв 4 место в отборочной группе. Команда попала в группу А, где ее соперниками станут Катар, Сенегал и Нидерланды.

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