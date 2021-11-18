"В этом списке находятся достаточно серьезные команды. Не забывайте, что в матчах с Португалией и Италией судейство другое, к этим грандам есть симпатии со стороны Фемиды. Также у этих команд рейтинг намного выше, чем у нас.

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Естественно, кто-то из этих команд сто процентов будет в нашей подгруппе. Из четырех сборных только одна выйдет на Мундиаль. Это возможно сделать, но это сложная задача. Успех не любит шума. Надо тихо идти к этой мечте, которая у нас есть, а именно – сыграть на чемпионате мира", – рассказал Буряк в комментарии Metaratings.

Напомним, что 26 ноября состоится жеребьевка, по итогам которой сборная Украины узнает соперников в плей-офф квалификации к ЧМ-2022.

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