"7 декабря состоится жеребьевка квалификации ЧМ-2022. Ее покажет "UA: Первый". А уже сам отборочный цикл будут транслировать каналы "Украина" и "Футбол".

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Жеребьевка как событие принадлежит ФИФА, а права на показ чемпионата мира 2022 года, в том числе, будут принадлежать "UA: Первый", то есть НТКУ. Они всегда правообладатель, здесь история без тендера. Есть Европейский вещательный союз, у них долгосрочный контракт с ФИФА, по которому они каждые 4 года транслируют чемпионат мира сами или с партнерами. В этот пакет входит и жеребьевка к квалификации.

Если забегать вперед на счет того, кто будет показывать ЧМ-2022, то у каналов "Футбол" и "Украина" с НТКУ подписано соглашение, согласно которому нашей компании будет предоставлена ​​сублицензия после того, как права вступят в силу", – сказал Денисов в программе "Денисов Time".

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