Эквадор все еще не может спокойно готовиться к Мундиалю в Катаре. Чили не оставляет попыток завоевать путевку на турнир в кабинетах.

Чили подала жалобу на ФИФА – Эквадор могут исключить из ЧМ-2022 / Getty Images

Ранее ФИФА приняла сторону Эквадора, отклонив жалобу чилийцев, утверждавших о наличии поддельных документов у защитника Байрона Кастильо. Ему якобы сфальсифицировали дату и место рождения (1998 год вместо 1995-го). Чилийцы еще и утверждали, что на самом деле Кастильо родился не в Эквадоре, как указано в документах, а в Колумбии.

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"Ла Роха" не собирается так просто сдаваться. Чилийская ассоциация подала жалобу на указанное решение ФИФА, сообщает Goal.com.

"Мы полностью уверены в выводах нашего расследования. Совершенно очевидно, что игрок использует поддельный эквадорский документ. Здесь на кону не просто место на чемпионате мира, а весь принцип честной игры", – заявил Хорхе Юнге (технический секретарь Ассоциации футбола Чили).

Если аргументы чилийцев таки примут во внимание и защитают Эквадору технические поражения во всех 8-ми матчах квалификации, в которых играл Кастильо, то именно Чили заняла бы проходное место на Мундиаль.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Эквадора попала в группу А, где ее соперниками станут Катар, Нидерланды и Сенегал.

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