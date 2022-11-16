ЧМ-2022: Аргентина забила 5 голов – шоу Ди Марии, Месси как всегда, феерическая генеральная репетиция фаворита
Аргентина уничтожила ОАЭ (5:0) в последней контрольной игре перед стартом Мундиаля. Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Товарищеский матч 16 ноября 2022 года
ОАЭ – Аргентина – 0:5
Голы: Хулиан Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Хоакин Корреа, 60
Один из трех главных фаворитов грядущего Чемпионата мира посетил Абу-Даби, чтоб сыграть финальный спарринг перед стартом главного турнира среди сборных. Аргентина начинает ЧМ-2022 матчем против Саудовской Аравии, поэтому выбрала себе в соперники одного из ее соседей. Эмираты не прошли квалификацию, уступив Австралии в межконтинентальном плей-офф. Это 70 сборная в рейтинге ФИФА (аравийцы расположились на 50 месте) и прекрасная возможность повысить моральный дух яркой победой.
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Погром начался с взятия ворот в исполнении форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса. Хотя большую часть гола сделали лидеры команды Скалони. Ди Мария начал атаку, Месси выкатил на убийственную позицию. Далее Анхель одним касанием с лета роскошно переправил снаряд от штанги в сетку после навеса защитника Севильи Маркоса Акуньи. Хавбек Брайтона Алексис Маккалистер помог вингеру Ювентуса выйти на свидание с голкипером хозяев. Ди Мария оформил дубль, а затем еще и ассистировал Месси. Гол Анхеля оказался издевательским – словно в дворовом футболе, спокойно прошел всех защитников. Лео забивал в похожем стиле. Защитники сборной ОАЭ выполняли роль тренировочных столбиков.
После перерыва забил еще и джокер. Хавбек Интера Хоакин Корреа заменил в перерыве Акунью и отличился с паса Де Пауля, представляющего Атлетико. Добивать гостеприимных хозяев еще больше аргентинцы, перешедшие на экспериментальную схему 5-3-2, не стали. ОАЭ дажу получила шанс на гол престижа, упустив стопроцентный момент. Отмечаем, что настоящее шоу выдали Ди Мария (2 гола из двух попаданий в створ ворот, 4 созданных момента) и Месси (7 ударов, одна упущенная сотка, гол плюс пас).
Команда Скалони продлила серию без поражений до 36 матчей и находится в шаге от повторения исторического рекорда Италии Манчини. Кроме того, Аргентина пропустила лишь 2 мяча за последние 15 поединков, а уже 22 ноября стартует на Мундиале против Саудовской Аравии, которая сегодня уступила Хорватии (0:1).
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