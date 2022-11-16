Товарищеский матч 16 ноября 2022 года

ОАЭ – Аргентина – 0:5

Голы: Хулиан Альварес, 17, Ди Мария, 25, 36, Месси, 44, Хоакин Корреа, 60

Один из трех главных фаворитов грядущего Чемпионата мира посетил Абу-Даби, чтоб сыграть финальный спарринг перед стартом главного турнира среди сборных. Аргентина начинает ЧМ-2022 матчем против Саудовской Аравии, поэтому выбрала себе в соперники одного из ее соседей. Эмираты не прошли квалификацию, уступив Австралии в межконтинентальном плей-офф. Это 70 сборная в рейтинге ФИФА (аравийцы расположились на 50 месте) и прекрасная возможность повысить моральный дух яркой победой.

Вечные фавориты, проклятие чемпиона или новый триумфатор: кто претендует на победу в ЧМ-2022

Погром начался с взятия ворот в исполнении форварда Манчестер Сити Хулиана Альвареса. Хотя большую часть гола сделали лидеры команды Скалони. Ди Мария начал атаку, Месси выкатил на убийственную позицию. Далее Анхель одним касанием с лета роскошно переправил снаряд от штанги в сетку после навеса защитника Севильи Маркоса Акуньи. Хавбек Брайтона Алексис Маккалистер помог вингеру Ювентуса выйти на свидание с голкипером хозяев. Ди Мария оформил дубль, а затем еще и ассистировал Месси. Гол Анхеля оказался издевательским – словно в дворовом футболе, спокойно прошел всех защитников. Лео забивал в похожем стиле. Защитники сборной ОАЭ выполняли роль тренировочных столбиков.

Faltaba el gol de Messi. Los espectadores ya tienen lo que vinieron a buscar.pic.twitter.com/7frzLxOM5L — VarskySports (@VarskySports) November 16, 2022

После перерыва забил еще и джокер. Хавбек Интера Хоакин Корреа заменил в перерыве Акунью и отличился с паса Де Пауля, представляющего Атлетико. Добивать гостеприимных хозяев еще больше аргентинцы, перешедшие на экспериментальную схему 5-3-2, не стали. ОАЭ дажу получила шанс на гол престижа, упустив стопроцентный момент. Отмечаем, что настоящее шоу выдали Ди Мария (2 гола из двух попаданий в створ ворот, 4 созданных момента) и Месси (7 ударов, одна упущенная сотка, гол плюс пас).

Messi's Argentina are now games unbeaten! They will play to equal the record in their first World Cup game against Saudi Arabia next Tuesday.



37 games (2018-21)

36 games (2019-)

35 games (2007-09)

35 games (1993-96)

35 games (2018-22) pic.twitter.com/KIW8PfUNgO — MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) November 16, 2022

Команда Скалони продлила серию без поражений до 36 матчей и находится в шаге от повторения исторического рекорда Италии Манчини. Кроме того, Аргентина пропустила лишь 2 мяча за последние 15 поединков, а уже 22 ноября стартует на Мундиале против Саудовской Аравии, которая сегодня уступила Хорватии (0:1).

"Бути Мессі має свою погану сторону": інтерв'ю Лео про зоряну Барселону, феномен Гвардіоли та фаворитів ЧС-2022