ЧМ-2023. Группа G, 2 тур

Аргентина – ЮАР – 2:2

Голы: Браун, 74, Нуньес, 79 – Мотлало, 30, Катлана, 66

Аргентинки четвертый раз приехали на чемпионат мира, но до сих пор не одержали ни одной победы на этом турнире. Начало матча с ЮАР ярко продемонстрировало, почему это так. Африканки открыли счет после провала обороны соперниц.

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Во втором тайме ЮАР, казалось, максимально приблизилась к победе, забив во второй раз. Впрочем, Аргентина неожиданно очнулась. София Браун шедевральным голом вернула уверенность своей команде, и очень быстро Ромина Нуньес сравняла счет (также очень красивым ударом).

Ничья сохраняет для обеих сборных призрачные шансы выйти в плей-офф. В следующем туре ЮАР и Аргентина сыграют против лидеров квартета (Италии и Швеции соответственно).