В четверг, 25 марта, состоялись матчи первого тура квалификации на Чемпионат мира 2022 года. Отчеты о встречах в группах I и J читайте на "Футбол 24".

Отбор на чемпионат мира, 1-й тур

Группа I

Англия – Сан-Марино – 5:0

Голы: Уорд-Праус, 14 Калверт-Льюин, 21, 53, Стерлинг, 31 Воткин, 83

Андорра – Албания – 0:1

Гол: Леньяни, 41

Венгрия – Польша – 3:3

Голы: Шаллай, 6, Салай, 53, Орбан, 78 – Пйонтек, 60, Юзвяк, 61, Левандовски, 83

Группа J

Германия – Исландия – 3:0

Голы: Горецка, 3, Хаверц, 7, Гюндоган, 56

Румыния – Северная Македония – 3:2

Голы: Тэнасе, 28 Валентин, 50, Хаджи, 86 – Адеми, 83, Трайковски, 84

Лихтенштейн – Армения – 0:1

Гол: Фромельт, 84 (аг.)

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Футболисты Сан-Марино могли надеяться только на чудо в поединке с грозными англичанами, но его не случилось. Еще до перерыва команда "трех львов" организовала три мяча в ворота соперника, а во втором тайме Калверт-Льюин и Воткинс довели счет до позорного. Благодаря этой победе команда Саутгейта возглавила группу I.

Национальная команда Польши поделила очки в матче против Венгрии. В течение всего матча гости были вынуждены отыгрываться, а незадолго до финального свистка венгры были впереди со счетом 3:2. Спасительный гол, как и подобает лидеру команды, забил нападающий Баварии Роберт Левандовски и вырвал ничью для Польши.

Аутсайдеры группы I Андорра и Албания встретились в очном противостоянии. Албанцы полностью доминировали в игре, что и вылилось в единый победный гол.

В группе J безоговорочным фаворитом считается сборная Германии, что подопечные Лева и успешно доказали в противостоянии с Исландией. Бундестим тремя голами без ответа забрал себе первую строчку группы J, и глядя на соперников немцев, они ее не отдадут.

В параллельном матче Румыния в голевой перестрелке оказалась сильнее Северной Македонии, которая будет противостоять украинцам на групповом этапе Евро-2020. Стоит отметить, что македонцы были близки к камбэку и почти в минуту отыграли два гола. Еще один поединок этой группы завершился минимальной победой армян над сборной Лихтенштейна.

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