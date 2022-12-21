Еще 17 ноября, за несколько дней до старта ЧМ-2022, Агуэро поставил тысячу долларов (1001, если точно) на то, что Лионель Месси станет лучшим игроком турнира в Катаре. Так в итоге и вышло.

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Коэффициент на победу Месси в этой номинации составлял 8,25. В итоге, выигрыш 34-летнего Серхио составил чуть более 8 тысяч долларов США. Скриншот выигрышной ставки Агуэро выложил в Instagram, признавшись, что даже не сразу вспомнил о ней. Это можно понять, ведь Аргентина впервые с 1986 года стала чемпионом мира. В то время как Агуэро, так и Месси еще не было на свете.

Напомним, Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. За национальную сборную Аргентины нападающий сыграл 101 матч, забил 41 гол. Лучшие достижения – финал ЧМ-2014 и выигранная Копа Америка-2021.

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