Представители Африки на катарском чемпионате мира могут собой гордиться.

Марокко осталось единственным представителем континента на турнире. Минимальная победа над Португалией в четвертьфинале стала для африканских сборных восьмой на ЧМ-2022, сообщает Mister Numbers .

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Предыдущий рекорд (4 выигранных матча в 2010-м, когда турнир проходил в ЮАР) был побит после групповой стадии. Теперь же его вдвое превзошли. Кроме марокканцев, получивших еще 3 победы – над Канадой (2:1), Бельгией (2:0) и Испанией (0:0, пенальти 3:0) в 1/8 финала), победы еще праздновали Сенегал (над Катаром и Эквадором), Гана (над Южной Кореей) и Камерун (над Бразилией).

Африканцы имеют шанс еще раз обновить рекорд, ведь встретятся с Францией в полуфинале. Матч состоится в среду, 14 декабря, в 21:00.