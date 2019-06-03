ЧМ-2019 U-20: Уругвай в меньшинстве уступил Эквадору, Сенегал удержал победу над Нигерией

В рамках 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2019 Эквадор уверенно разобрался с Уругваем, Нигерия минимально уступила Сенегалу.

Чемпионат мира U-20, 1/8 финала

Уругвай – Эквадор – 1:3

Голы: Араухо, 11 – Альвардо, 31, (пен.), Кинтеро, 75, Плата, 83, (пен.)

Удаление: Мендес, 82

Сенегал – Нигерия – 2:1

Голы: Санья, 36, Ибраима, 45+3 – Окон, 50

Эквадор в волевом стиле обыграл Уругвай и прошел в 1/4 финала молодежного чемпионата мира. Араухо открыл счет уже на 11-й минуте матча. Альвардо ударом с пенальти счет сравнял, а во втором тайме Эквадор вышел вперед благодаря голу Кинтеро. Уругвай мог рассчитывать на овертайм, если бы не Мендес, который рукой остановил мяч, привез пенальти в свои ворота и был удален с поля. Плата реализовал 11-метровый и не оставил шансов уругвайцам.

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В другом матче Сенегал не без проблем обыграл Нигерию. В первом тайме Санья и Ибраима сделали преимущество сенегальцев убедительной. После перерыва Окон отыграл один мяч, но сравнять счет "суперорлам" так и не удалось.