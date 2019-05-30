ЧМ-2019 U-20: Уругвай победил Новую Зеландию, Норвегия поиздевалась над Гондурасом – нападающий европейцев забил 9 голов

Состоялись очередные матчи чемпионата мира-2019 среди команд U-20.

Чемпионатов мира-2019 U-20, 2 тур

Група C

Новая Зеландия – Уругвай – 0:2

Голы: Нуньес, 40, Родригес, 90+5

Норвегия – Гондурас – 12:0

Голы: Галанд, 7, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 88, 90, Остигард, 30, Хауге, 46, Маркович, 82

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Новая Зеландия и Уругвай досрочно гарантировали себе выход в плей-офф и в очном поединке выясняли победителя группы – им стала команда из Южной Америки.

Норвегия не оставила ни малейших шансов Гондурасу, забив в ворота соперника 12 мячей. Больше всех постарался нападающий Зальцбурга Эрлинг Браут Халанд, который стал автором 9 голов. Интересно, что этой победы Норвегии может не хватить для выхода уплей-офф, если США и Португалия в своих матчах наберут хотя бы по одному очку.

Добавим, что Эрлинг Халанд установил рекорд для матчей чемпионата мира среди команд U-20 по количеству голов в одном поединке. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Адаилтону, забившему 6 голов в ворота Кореи в 1997 году.