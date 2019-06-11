ЧМ-2019 U-20: Украина в финале сыграет против Южной Кореи

Сборная Южной Кореи станет соперником Украины в финале ЧМ-2019 U-20. Эквадор и Италия встретятся в матче за 3 место.

Чемпионат мира-2019 U-20. 1/2 финала

Эквадор – Южная Корея – 0:1

Гол: Чой Джун, 39

Сборная Южной Кореи стала вторым финалистом ЧМ-2019 U-20 и сыграет в решающем матче с Украиной. Южнокорейцы с минимальным счетом обыграли Эквадор.

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Единственный гол был забит в первом тайме. После быстрого розыгрыша штрафного Чой Джун ударом в дальний угол поразил ворота южноамериканцев. Этот мяч позволил азиатской команде стать вторым финалистом Мундиаля.

Финал ЧМ-2019 U-20 Украина – Южная Корея пройдет в Лодзи 15 июня. Начало – в 19:00. В матче за 3 место сыграют Италия и Эквадор, этот поединок пройдет 14 июня Начало – в 21:30.

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