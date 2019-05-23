ЧМ-2019 U-20: Джулай и Босянок получили свои матчи для работы на 23 мая

Известный футбольный комментатор Дмитрий Джулай сообщил, на каком матче чемпионата мира-2019 будет работать он, и на каком – Денис Босянок.

Дмитрий Джулай в своем Twitter сообщил, что сегодня, 23 мая, он будет комментировать матч 1 тура группового этапа ЧМ-2019 U-20 Польша – Колумбия, который состоится в 21:30 по киевскому времени. Денис Босянок будет работать на поединке Мексика – Италия.

Джулай и Босянок будут комментировать чемпионат мира U-20 на UA: Первый

"Первый день чемпионата мира U-20. На сайте канала UA: Первый (и только на сайте) сегодня две трансляции. В 19:00 Ден Босянок будет работать на матче Мексика – Италия. У меня Польша – Колумбия (21:30)", – написал Джулай.

Стоит отметить, что национальные сборные Польши и Колумбии встречались между собой на чемпионате мира-2018. Тогда победу одержали латиноамериканцы (3:0).

Завтра, 24 мая, на юношеском Мундиале дебютирует сборная Украины, которая встретится с США. Начало в 21:30.

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