ЧМ-2019 U-20: Эквадор выбил США, Южная Корея и Сенегал устроили настоящую драму

Определился окончательный список полуфиналистов молодежного чемпионата мира.

Чемпионат мира-2019 U-20, 1/2 финала

США – Эквадор – 1:2

Голы: Веа, 36 – Сифуентес, 30 Эспиноза, 43

Южная Корея – Сенегал – 3:3 (3:2 в серии пенальти)

Голы: Ли Кан Гин, 62 (пен.), Ли Джи-Сол, 90+8, Чу Юн Вук, 96 – Дианье, 37, Ньяне, 76 (пен.), Сисс, 120+1

В первом матче дня сошлись Соединенные Штаты и Эквадор. Команды устроили настоящую перестрелку в последней трети первого тайма. В ней успешнее оказались эквадорцы – на точные выстрелы Сифуентеса и Эспинозы "звездно-полосатые" ответили лишь голом Веа после подачи углового. Второй тайм получился не менее напряженным, но не таким зрелищным. Соперники так и не смогли организовать еще хотя бы одно взятие ворот, что вполне устроило "банановых" – Эквадор выходит в полуфинал.

ЧМ-2019 U-20: Италия в драматическом матче победила Мали и сыграет с Украиной в полуфинале турнира

Оппонентом южноамериканцев станет сборная Южной Кореи. Представители Азии в тяжелой борьбе против Сенегала вырвали путевку в следующую стадию плей-офф. В концовке первого тайма счет открыл Дианье, мощно пробив из центра штрафной. Корейцы смогли отыграться уже во второй 45-минутке благодаря курьезному пенальти. "Львы Теранги" не хотели доводить дело до овертаймов – нападающий Ибраима Ньяне наказал соперника за игру рукой в ​​собственной штрафной. Впрочем, у сборной Кореи было свое мнение по этому поводу – на последних секундах Ли спасает свою команду после удачной подачи с углового. В каждом из дополнительных таймов оппоненты обменялись голами, так дело дошло до серии пенальти. Здесь началась отдельная драма со стойками, гениальной игрой голкиперов и ударами выше ворот. В конце концов, в футбольной лотерее больше повезло "тиграм", которые и стали последним участником 1/2 финала.

Лунин может вернуться в юношескую сборную Украины до полуфинала ЧМ-2019 против Италии

Эквадор и Южная Корея составят компанию другой паре полуфинальной стадии, которую сформировали Украина и Италия.