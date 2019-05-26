ЧМ-2019 U-20: Польша поиздевалась над Таити, Италия и Сенегал первыми вышли в плей-офф

Состоялись очередные матчи чемпионата мира-2019 среди команд U-20.

Чемпионатов мира-2019 U-20, 2 тур, группа А

Сенегал – Колумбия – 2:0

Голы: Ибраима, 34 (п), Лопи, 84 (п)

Польша – Таити – 5:0

Голы: Беднарчик, 18, Зилля, 37, Стецюк, 39, 61, Бенедищак, 74

Группа В

Мексика – Япония – 0:3

Голы: Мияширо, 21, 77, Тагава, 52

Эквадор – Италия – 0:1

Гол: Пинамонти, 15

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В первом туре Сенегал и Колумбия одержали уверенные победы над Таити и Польшей соответственно. В очном противостоянии африканцы выглядели убедительнее, хотя сумели материализовать свое преимущество лишь благодаря двум пенальти. Эта победа досрочно вывела Сенегал в плей-офф турнира.

Польша набрала первые очки, сокрушив Таити. Хозяева турнира забили в ворота соперника пять "сухих" мячей. Для выхода в плей-офф полякам нужно побеждать Сенегал, или надеяться на подвиг Таити в матче с Колумбией

Италия завоевала свою вторую победу, минимально одолев Эквадор, и также гарантировала себе выход из группы. Япония, нанеся разгромное поражение Мексике, пока имеет лучшие шансы на вторую путевку в плей-офф от группы В.