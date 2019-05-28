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ЧМ-2019 U-20: Франция и Аргентина вышли в плей-офф

21:00 86 Читати українською
ЧМ-2019 U-20: Франция и Аргентина вышли в плей-офф
Португалия – Аргентина – 0:2

Состоялись матчи второго тура чемпионата мира-2019 среди команд U-20.

Чемпионат мира-2019 U-20, 2 тур

Группа Е

Панама – Франция – 0:2

Голы: Загаду, 44, Кюизонс, 52

Группа F

Португалия – Аргентина – 0:2

Гол: Гайч, 33, Перес, 84

Французы продолжают доминировать в группе Е. На этот раз под горячую руку "галльских петухов" попала сборная Панамы. Сначала лидер и капитан команды Дан-Аксель Загаду замкнул подачу Кюизонса с углового. Защитник дортмундской Боруссии подтверждает статус одной из главных звезд чемпионата. А в начале второй половины тот же Кюизонс воспользовался удобной передачей партнера на пустые ворота – 2:0. Французы одерживают победу на классе и гарантируют себе место в плей-офф.

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В матче лидеров группы F сошлись сборные Португалии и Аргентины. В напряженной борьбе победу одержали "альбиселесте". Нападающий Адольфо Гайч легким, но очень точным ударом открыл счет на 33-ей минуте. Во втором тайме португальцы устроили большое давление на ворота оппонента, но Аргентина устояла, показав типичный южноамериканский характер. Более того, под занавес встречи Перес удвоил перевес своей команды после удачного выполнения подачи со штрафного. Благодаря победе аргентинцы возглавили квартет и также гарантировали себе участие в плей-офф.

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