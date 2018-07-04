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ЧМ-2018: защитник сборной Мексики Лаюн получает угрозы из-за грубой игры против Неймара

17:13 45 Читати українською
ЧМ-2018: защитник сборной Мексики Лаюн получает угрозы из-за грубой игры против Неймара
Неймар и Мигель Лайюн / Getty Images

Защитник сборной Мексики Мигель Лайюн сообщил, что после поединка 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии стал получать угрозы в адрес своей семьи из-за инцидента с Неймаром.

"Обращаюсь ко всем бразильцам. У меня нет интереса вступать в разговор, который, по моему мнению, является бесполезным, поскольку в футбол играют на поле, а во-вторых, вы прекрасно поняли первый пункт.

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Может, у кого-то есть вопросы относительно того, что произошло во время игры (хотя даже судья, просмотрев видеоповтор, сказал мне, что с моей стороны не было преднамеренной грубой игры, иначе он бы показал мне красную карточку).

Но у меня нет. Если вы хотите отправлять мне сообщения, даже в которых меня запугиваете, я понимаю это, это часть игры. Но прошу, относиться к моей семье с уважением, больше ничего от вас не требую. Спасибо", – написал Лаюн на странице в Instagram.

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Мексика Мексика Бразилия - Мексика Неймар Неймар Мигель Лайюн Мигель Лайюн ЧМ 2018
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