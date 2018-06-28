ЧМ-2018: впервые в истории чемпионатов мира желтые карточки решили судьбу путевки в плей-офф

В группе Н чемпионата мира-2018, где играли Колумбия, Япония, Сенегал и Польша, судьбу итоговых позиций определили желтые карточки.

В 3 туре Колумбия победила Сенегал, а Япония проиграла Польше. Американская команда набрала 6 очков и заняла первое место, поляки с 3 пунктами стали четвертыми.

А вот Сенегал и Япония заработали по 4 очка. Разница мячей у команд вышла одинакова – 4:4. В очной встрече африканцы и азиаты также не смогли определить сильнейшего и сыграли вничью 2:2.

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В таком случае учитывается последний дополнительный показатель перед жеребьевкой – количество желтых карточек. У Японии – 4 желтые карточки, у Сенегала – 6. Таким образом, японцы финишировали на втором месте и вышли в 1/8 финала ЧМ-2018.

Впервые в истории чемпионатов мира, когда судьбу мест в группе решали желтые карточки команд на турнире.