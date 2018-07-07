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ЧМ-2018: впервые с 2002 года команды из одной группы вышли в 1/2 финала турнира

21:52 58 Читати українською
ЧМ-2018: впервые с 2002 года команды из одной группы вышли в 1/2 финала турнира
Англия вышла в 1/2 финала ЧМ-2018 / фото ФИФА

Бельгия и Англия вышли в полуфинал чемпионата мира-2018. Это первый случай за последние 16 лет, когда команды из одной группы достигли такой стадии турнира.

На ЧМ-2018 уже определились 3 полуфиналисты – Франция, Бельгия и Англия. Последние играли между собой на групповом этапе турнира, в том матче минимальную победу одержали бельгийцы.

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Это первый случай с ЧМ-2002, когда команды из одной группы смогли добраться до полуфинала соревнований. Тогда это удалось Бразилии и Турции, сообщает Sport24.

Напомним. в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а Англия победила Швецию. В 1/2 финала бельгийцы сыграют против Франции, а Англия померится силами с победителем пары Россия – Хорватия.

ЧМ 20181/4 финала

Швеция - Англия: Суббота 07 июля 2018

Швеция
Матч окончен
0 : 2
Англия
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Англия Англия ЧМ 2018 Швеция - Англия Бельгия Бельгия Бразилия Бразилия ЧС-2002 Бразилия - Бельгия Турция Турция
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