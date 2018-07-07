ЧМ-2018: впервые с 2002 года команды из одной группы вышли в 1/2 финала турнира

Бельгия и Англия вышли в полуфинал чемпионата мира-2018. Это первый случай за последние 16 лет, когда команды из одной группы достигли такой стадии турнира.

На ЧМ-2018 уже определились 3 полуфиналисты – Франция, Бельгия и Англия. Последние играли между собой на групповом этапе турнира, в том матче минимальную победу одержали бельгийцы.

ЧМ-2018 прогноз букмекеров – новые фавориты на победу после вылета Бразилии

Это первый случай с ЧМ-2002, когда команды из одной группы смогли добраться до полуфинала соревнований. Тогда это удалось Бразилии и Турции, сообщает Sport24.

Напомним. в четвертьфинале Бельгия победила Бразилию, а Англия победила Швецию. В 1/2 финала бельгийцы сыграют против Франции, а Англия померится силами с победителем пары Россия – Хорватия.