ЧМ-2018: Воронин болел за Испанию в матче со сборной России

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия.

"Знаю, что сейчас чувствуют игроки сборной России. Мы, украинцы, в 2006 году прошли в четвертьфинал чемпионата мира. Кстати, тоже в серии пенальти. Это большой успех, дорогого стоит.

ЧМ-2018 Испания – Россия: провал "Тики-таки", цирк Пике и 80-летнее проклятие, в которое трудно не поверить

Переживал ли за испанцев? Никакого сожаления у меня нет. Не то чтобы переживал, я просто последние чемпионаты мира и Европы болел именно за них. Испанцы владели инициативой и мячом. Но особой остроты у ворот не создавали. Скорее всего, сработала тактика Черчесова. Россия не раскрывалась, не давала сопернику свободных зон и дотерпела до пенальти.

Можно контролировать мяч, можно его держать, но надо забивать голы. Испания ни одного мяча сегодня не забила. чемпионы мира вылетели, чемпионы Европы не прошли в четвертьфинал, Аргентина домой поехала. Удивительный турнир. Много сюрпризов. Но тем футбол и интересен", – цитирует Воронина sport-express.ru.