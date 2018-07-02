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ЧМ-2018: Воронин болел за Испанию в матче со сборной России

11:06 39 Читати українською
ЧМ-2018: Воронин болел за Испанию в матче со сборной России
Андрей Воронин / фото: sport-express.ru

Бывший игрок сборной Украины Андрей Воронин поделился впечатлениями от матча 1/8 финала ЧМ-2018 Испания – Россия.

"Знаю, что сейчас чувствуют игроки сборной России. Мы, украинцы, в 2006 году прошли в четвертьфинал чемпионата мира. Кстати, тоже в серии пенальти. Это большой успех, дорогого стоит.

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Переживал ли за испанцев? Никакого сожаления у меня нет. Не то чтобы переживал, я просто последние чемпионаты мира и Европы болел именно за них. Испанцы владели инициативой и мячом. Но особой остроты у ворот не создавали. Скорее всего, сработала тактика Черчесова. Россия не раскрывалась, не давала сопернику свободных зон и дотерпела до пенальти.

Можно контролировать мяч, можно его держать, но надо забивать голы. Испания ни одного мяча сегодня не забила. чемпионы мира вылетели, чемпионы Европы не прошли в четвертьфинал, Аргентина домой поехала. Удивительный турнир. Много сюрпризов. Но тем футбол и интересен", – цитирует Воронина sport-express.ru.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия Испания Испания Андрей Воронин Андрей Воронин
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