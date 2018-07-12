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ЧМ-2018: Виду в российской "Википедии" назвали чертом и приписали ему гражданство Украины

17:00 96 Читати українською
ЧМ-2018: Виду в российской "Википедии" назвали чертом и приписали ему гражданство Украины
Домагой Вида / Twitter

Хорватский защитник Домагой Вида продолжает получать оскорбления от россиян после резонансного видео с девизом "Слава Украине".

После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России представители сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Викоевич записали видео, на котором посвятили победу над хозяевами турнира Украине и Динамо, выкрикивая девиз "Слава Украине".

Этот инцидент вызвал большой резонанс среди болельщиков в сети. Украинцы массово поддерживают экс-"динамовцев", а вот россияне прибегают к оскорблениям. В частности, страница Домагоя Виды в российской "Википедии" несколько раз была редактирована.

ЧМ-2018: Вида извинился в эфире российского канала за "Слава Украине"

Возле фамилии защитника появилось слово "ЧЕРТ":

В другое время пользователи добавили ему украинское гражданство:

Напомним, ФИФА предупредила Виду за видео со "Слава Украине", а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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ЧМ 2018 Домагой Вида Домагой Вида Россия - Хорватия Хорватия Хорватия
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