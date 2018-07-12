ЧМ-2018: Виду в российской "Википедии" назвали чертом и приписали ему гражданство Украины

Хорватский защитник Домагой Вида продолжает получать оскорбления от россиян после резонансного видео с девизом "Слава Украине".

После матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России представители сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Викоевич записали видео, на котором посвятили победу над хозяевами турнира Украине и Динамо, выкрикивая девиз "Слава Украине".

Этот инцидент вызвал большой резонанс среди болельщиков в сети. Украинцы массово поддерживают экс-"динамовцев", а вот россияне прибегают к оскорблениям. В частности, страница Домагоя Виды в российской "Википедии" несколько раз была редактирована.

ЧМ-2018: Вида извинился в эфире российского канала за "Слава Украине"

Возле фамилии защитника появилось слово "ЧЕРТ":

В другое время пользователи добавили ему украинское гражданство:

Напомним, ФИФА предупредила Виду за видео со "Слава Украине", а Вукоевич был уволен из сборной Хорватии. Также украинцы после этого скандала обвалили рейтинг организации в Фейсбук.