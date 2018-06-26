ЧМ-2018: VAR повлиял на итоговые позиции в группе В – исторические решения, которые изменили судьбу Испании и Португалии

Система VAR имеет все большее влияние на результаты участников ЧМ-2018. "Футбол 24" рассказывает о главных моментах с использованием видеоповторов в 3 туре группы В, благодаря которому Испания заняла первое место.

Иран – Португалия

1. Пенальти за фол против Роналду

Что случилось: на 5-й минуте второго тайма Криштиану Роналду проскочил нескольких оппонентов и продвигался по линии чужой штрафной площади, когда его заблокировал Эзатолахи. Парагвайский судья Энрике Касерес прекрасно видел эпизод и решил не ставить пенальти, однако через некоторое время сообщил о намерении пересмотреть видеоповтор.

Иран – Португалия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Как повлиял VAR: посмотрев повтор, арбитр отменил свое предыдущее решение и указал на 11 метров.

Что это изменило в матче: ничего, ведь Роналду промахнулся с "отметки" – сохранился счет 1:0 в пользу Португалии.

2. Грубая игра Роналду, за которую он не получил удаление

Что случилось: за 10 минут до конца встречи иранский защитник Пуралингаджи упал на газон после столкновения с Роналду, схватившись руками за лицо. Лидер сборной Португалии в борьбе за позицию нанес оппоненту удар локтем. Рефери не видел эпизод, поэтому никак не отреагировал. Однако после сообщений видеопомощников Касерес решил посмотреть повтор.

Как повлиял VAR: парагвайский судья просмотрел эпизод с разных ракурсов, после чего решил показать Криштиану желтую карточку. Это можно назвать компромиссным решением, судья так и не понял, намеренным или случайным был удар Роналду по лицу.

Что это изменило в матче: "горчичник" для звездного форварда никак не повлиял на дальнейшие события встречи, а вот удаление улучшило бы шансы Ирана на успех и выход в плей-офф, или по крайней мере обескровило бы португальцев в 1/8 финала.

3. Иран получил право на пенальти за игру рукой Седрика

Что случилось: на последней минуте матча мяч в штрафной Португалии попал в руку Седрику Соарешу, который вел верховую борьбу с Азмуном. Арбитр опять же видел эпизод с идеальной позиции, но не указал на 11 метров сразу. Касерес даже длительное время колебался, стоит ли ему смотреть повтор. После затяжных сомнений он отправился к экрану.

Как повлиял VAR: Касерес изменил свое мнение и поставил пенальти. Иран сравнял счет и получил шанс на последних минутах вырвать победу вместе с путевкой в плей-офф.

Что это изменило в матче: забить во второй раз азиаты не сумели, однако Португалия в результате этой ситуации потеряла первое место в группе и получила в соперники Уругвай, а не Россию.

ЧМ-2018 Иран – Португалия: пиренейцы упустили победу и первое место в группе, но вышли в плей-офф

Резюме

В этом матче VAR помог нейтрализовать очевидные ошибки парагвайского арбитра, который с выгодных позиции принимал неправильные решения по двум пенальти. Учитывая это, "рваный" темп матча и чрезмерные эмоции футболистов выглядят меньшей проблемой.

Реакция

"Система VAR выполнила свою работу. Меня не беспокоят эти три решения, они выглядели вполне нормальными. Рефери сделал то, что и должен был. Мы должны это принять", - главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

"Вы останавливаете игру для VAR и видите локоть. Локоть – это красная карточка. В правилах написано. В то же время там не указано, что для Месси или Роналду есть другие правила. Решения должны быть понятны всем. Каждый видит, что есть проблемы с VAR, много жалоб", – главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

Испания – Марокко

1. Пике не получил наказания за подкат двумя ногами

Что случилось: на старте встречи Жерар Пике двумя ногами прыгнул в подкат, чтобы выбить мяч из-под ног Халида Бутаиба. Опасная игра вполне тянула даже на красную карточку, но узбекский судья Равшан Ирматов проигнорировал эпизод и продолжил игру.

Как повлиял VAR: никак, ведь вся судейская бригада вместе с видеоасистентамы не представила Ирматову никаких сигналов, которые бы побуждали его усомниться в своем решении и обратиться к видеоповторам. Апелляции марокканцев ни к чему не привели.

Что это изменило в матче: Испанию простили – команда рисковала провести 80 минут в меньшинстве. Учитывая ход матча, итоговый счет и интригу в параллельной игре, "фурия роха" могла потерять свое место в плей-офф при солидном поражении.

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Кроме этого, в дальнейшем в матче Пике рукой прервал еще одну опасную атаку африканцев. Хотя бы желтые карточки в двух этих ситуациях выглядели вполне логичными, что опять же по крайней мере отобрало бы у испанцев ключевого защитника на 1/8 финала.

2. Отмененный и легализированный гол Аспаса

Что случилось: в компенсированное время Испания проигрывала со счетом 1:2 и теряла первое место в группе В. Аспас забил спасительный для "фурии" гол, но он мог быть отменен – боковой судья сигнализировал об офсайде. Однако несколькими мгновениями позже Ирматов решил все же обратиться к VAR.

Как повлиял VAR: после длительных обсуждений бригада арбитров решила засчитать взятие ворот. Решение выглядит правильным, однако марокканцы с ним так и не согласились.

Что это изменило в матче: Испания вырвала ничью, заняла первое место в группе В и получила проще соперника в 1/8 финала – Россия вместо Уругвая.

Ведущие испанские издания Mundo Deportivo и Marca вышли из красноречивыми первыми страницами: "Gracias, VAR", "VIVA EL VAR" соответственно.

Резюме и реакция: ЧМ-2018: Марокко едва не выбило Испанию и устроила скандал из-за судейства: "Это дерьмо!"