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ЧМ-2018: в Турции скончался украинец, которого избил россиянин после вылета от Хорватии

16:07 14 Читати українською
ЧМ-2018: в Турции скончался украинец, которого избил россиянин после вылета от Хорватии
Фанаты сборной России / фото из соцсетей

Украинский турист в Турции умер после недельного пребывания в коме. Причиной смерти 57-летнего мужчины стали травмы, нанесенные болельщиком сборной России после вылета команды Черчесова от Хорватии.

В Турции умер 57-летний турист из Запорожья. Еще 7 июля мужчину избил россиянин после вылета своей сборной в четвертьфинале ЧМ-2018. Украинец неделю находился в коме, после чего скончался в турецкой больнице, сообщает Интерфакс.

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Житель Запорожья умер сегодня около 10 утра. Об этом сообщили родственники погибшего. Кроме того, по словам родственников, убийца уже выехал в Россию, несмотря на запрет суда покидать Турцию, заплатив штраф 800 долларов США.

Напомним, конфликт между мужчинами возник в одном из отелей турецкого города Алания во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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