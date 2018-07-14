ЧМ-2018: в Турции скончался украинец, которого избил россиянин после вылета от Хорватии

Украинский турист в Турции умер после недельного пребывания в коме. Причиной смерти 57-летнего мужчины стали травмы, нанесенные болельщиком сборной России после вылета команды Черчесова от Хорватии.

В Турции умер 57-летний турист из Запорожья. Еще 7 июля мужчину избил россиянин после вылета своей сборной в четвертьфинале ЧМ-2018. Украинец неделю находился в коме, после чего скончался в турецкой больнице, сообщает Интерфакс.

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Житель Запорожья умер сегодня около 10 утра. Об этом сообщили родственники погибшего. Кроме того, по словам родственников, убийца уже выехал в Россию, несмотря на запрет суда покидать Турцию, заплатив штраф 800 долларов США.

Напомним, конфликт между мужчинами возник в одном из отелей турецкого города Алания во время матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.