ЧМ-2018: в Саранске бюджетников заставили мыть стадион

Перед началом чемпионата мира-2018 работников государственных учреждений заставили мыть Мордовию Арену.

Мордовию Арена в Саранске перед матчами чемпионата мира убирали бюджетники. Как рассказал изданию Новая Газета местный житель Евгений Мослов, в минувшее воскресенье работников бюджетных учреждений в принудительном порядке попросили прийти на стадион, как оказалось, для того, чтобы подмести пол и вымыть сиденья.

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"От нашей организации было девять человек, всего на стадионе убиралось человек сто. В субботу позвонил директор нашей организации, ничего не объяснил, мы узнали, что нужно делать, только когда прошли аккредитацию ФИФА и получили специальные бейджи со штрихкодом", – сказал Евгений.

Также он заявил, что была возможность отказаться, но не рискнул, зная возможные последствия.

Кроме этого Евгений сказал, что не посетит ни одного матча ЧМ-2018, ведь для него и его семьи это очень дорого.

