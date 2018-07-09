ЧМ-2018: в полуфинале АПЛ представляют 40 исполнителей – больше всех лиг

В полуфинале АПЛ представляют 40 исполнителей – больше всех лиг

Английская премьер-лига делегировала больше футболистов в полуфинал финала чемпионата мира-2018.

По игрокам в заявках команд в 1/2 финала чемпионата мира-2018 АПЛ лидирует с большим отрывом – 40 игроков, сообщает Opta.

В тройку также входят испанская Ла Лига и французская Лига 1 (по 12 футболистов).

Далее расположились немецкая Бундеслига (9), итальянский серия А (8), Бельгия, Китай, Хорватия (все – по 2), Украина, Шотландия, Турция, Австрия, РФПЛ (у всех – по 1).

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