ЧМ-2018 установил рекорд по количеству голевых матчей подряд

Чемпионат мира-2018 установил новое достижение по количеству матчей подряд, в которых был забит хотя бы один мяч. Поединок Бельгия – Тунис стал 27-м таким по счету.

Впервые хотя бы один мяч был забит в каждом из 27-ми стартовых поединков чемпионата мира, сообщает Gracenote Live.

Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Предыдущий рекорд составлял 26 матчей и был установлен еще на Мундиале в 1954 году, который проходил в Швейцарии. Установить новый рекорд помог результативный поединок сборных Бельгии и Туниса, который проходит в эти минуты. Сейчас в матче идет второй тайм, а счет – 4:1 в пользу бельгийцев.