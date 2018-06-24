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ЧМ-2018 установил рекорд по количеству голевых матчей подряд

23 июня 16:23 63 Читати українською
ЧМ-2018 установил рекорд по количеству голевых матчей подряд
Бельгия – Тунис / фото из соцсетей

Чемпионат мира-2018 установил новое достижение по количеству матчей подряд, в которых был забит хотя бы один мяч. Поединок Бельгия – Тунис стал 27-м таким по счету.

Впервые хотя бы один мяч был забит в каждом из 27-ми стартовых поединков чемпионата мира, сообщает Gracenote Live.

Бельгия – Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Предыдущий рекорд составлял 26 матчей и был установлен еще на Мундиале в 1954 году, который проходил в Швейцарии. Установить новый рекорд помог результативный поединок сборных Бельгии и Туниса, который проходит в эти минуты. Сейчас в матче идет второй тайм, а счет – 4:1 в пользу бельгийцев.

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия
Матч окончен
5 : 2
Тунис
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Теги
ЧМ 2018 Бельгия Бельгия Рекорды Бельгия - Тунис Тунис Тунис Чемпионат мира-2018
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