ЧМ-2018: украинец убил повара на тренировочной базе сборной России

На тренировочной базе сборной России в Новогорске произошло убийство. Об этом сообщает Газета.Ru.

28-летний гражданин Украины, который работал официантом в ресторане базы, ударом ножа в живот убил 55-летнего повара.

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Конфликт произошел в подсобном помещении. Повар успел выбежать с ранами в зал ресторана, где и умер. Известно, что на убийство украинец решился после разговора с беременной женой.

Российские СМИ нашли фото убийцы в соцсетях, оно опубликовано ниже. Мужчину зовут Дмитрий.

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Стоит добавить, что, скорее всего, сборная России в момент убийства находилась в Самаре, где сегодня, 25 июня, должна сыграть против Уругвая.