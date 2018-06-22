ЧМ-2018: учитель из Индии приехал на велосипеде на матч Дания - Франция

Индиец Клифин Франчис, который работает учителем математики, решил посетить ЧМ-2018. Чтобы посетить матч между Францией и Данией, он собрал сбережения и 23 февраля отправился в путешествие на велосипеде.

"Сначала я на самолете прилетел в Дубай, где купил велосипед и начал свое путешествие в Россию протяженностью в несколько тысяч километров. Я проехал через ОАЭ, Иран, Азербайджан и, в конце концов 5 июня добрался до российской границы. Я надеюсь посмотреть матч группового этапа между Францией и Данией. Это путешествие стало для меня отличным опытом, и, возможно, я напишу книгу о нем.

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После игры я проведу еще несколько дней в России, а потом начну свой путь домой в Кералу. Но перед этим я должен получить автограф своего любимого футболиста Лионеля Месси из футбольного клуба Барселона на своем велосипеде", – цитирует Франчиса Times of India.

Стоит отметить, что матч между сборными Дании и Франции состоится 26 июня.