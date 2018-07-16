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ЧМ-2018: участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале Мундиаля

20:37 62 Читати українською
ЧМ-2018: участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале Мундиаля
ЧМ-2018: участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале Мундиаля

Участница группы Pussy Riot Вероника Никульшина отсидит 15 суток за решеткой за то, что выбежала на поле во время финала чемпионата мира-2018.

Активистка Pussy Riot Вероника Никульшина выбежала на поле во время финала ЧМ-2018, в котором встречались Франция и Хорватия.

Франция – Хорватия – 4:2 – видео голов и обзор матча

Из-за этой затеи активистка получила 15 суток ареста, сообщает Interfax.

Cвой поступок Никульшина объяснила тем, что борется против того, что "Россия – для грустных".

"Я очень люблю, когда карнавал. Представляете, сейчас все уедут, и будет печально, карнавал закончится. А я так не хочу, я люблю, когда весело, когда вечеринка", – сказала она.

Символическая сборная ЧМ-2018. Версия "Футбол 24"

ЧМ 2018Финал

Франция - Хорватия: Воскресенье 15 июля 2018

Франция
Матч окончен
4 : 2
Хорватия
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Теги
Франция - Хорватия ЧМ 2018 Финал ЧМ 2018 - новости чемпионата мира по футболу 2018
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