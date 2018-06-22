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ЧМ-2018: тренер Панамы Гомес готов выпить бутылку водки в случае выхода команды из группы

17 июня 16:19 57 Читати українською
ЧМ-2018: тренер Панамы Гомес готов выпить бутылку водки в случае выхода команды из группы
Эрнан Дарио Гомес / фото из соцсетей

Наставник сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пошутил, что готов выпить самостоятельно бутылку водки в случае выхода своей команды из группы на чемпионате мира-2018.

"Мы очень рады, что получили такую возможность играть здесь. Мы чувствуем ответственность, которая на нас возлагается. Мы постараемся сыграть как можно лучше, хотим выйти из группы – это наша главная цель.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Конечно, мы не фавориты, но если у нас будет хороший день, то мы сможем что-то показать. Конечно, могут быть такие команды, которые недооценили Панаму, но лучше бы им этого не делать.

На что я готов, если Панама выйдет из группы? Я готов сам выпить бутылку водки. Это шутка, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побрить голову, но этого мы делать тоже не будем", – цитирует Гомеса Sport24.

К слову, сборная Панамы в группе G сыграет против Бельгии, Англии и Туниса.

Теги
ЧМ 2018 Панама Панама футбольные курьёзы Эрнан Дарио Гомес Эрнан Дарио Гомес
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