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ЧМ-2018: Тьяго Алькантара рассказал, что вылет в 1/8 финала станет катастрофой для сборной Испании

11:28 41 Читати українською
ЧМ-2018: Тьяго Алькантара рассказал, что вылет в 1/8 финала станет катастрофой для сборной Испании
Тьяго Алькантара (справа) / Getty Images

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара поделился ожидания от противостояния со сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Играть в плей-офф со страхом неудачи мы не можем, но если не обыграем Россию и не выйдем в четвертьфинал, то это станет катастрофой.

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У нас есть 23 игрока, которые могут сыграть против России, и мы обязаны выйти в следующий этап", – цитирует Алькантару официальный сайт сборной Испании.

На ЧМ-2018 Тьяго Алькантара уже провел 2 матча: в поединке с Португалией хавбек Баварии появился на замену во втором тайме, а с марокканцами вышел с первых минут.

Отметим, что поединок Испания – Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники". Начало встречи в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
до матча
1
дн
:
4
час
:
28
мин
Россия
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ЧМ 2018 Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Испания Испания Испания - Россия
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