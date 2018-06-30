ЧМ-2018: Тьяго Алькантара рассказал, что вылет в 1/8 финала станет катастрофой для сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара поделился ожидания от противостояния со сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Играть в плей-офф со страхом неудачи мы не можем, но если не обыграем Россию и не выйдем в четвертьфинал, то это станет катастрофой.

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У нас есть 23 игрока, которые могут сыграть против России, и мы обязаны выйти в следующий этап", – цитирует Алькантару официальный сайт сборной Испании.

На ЧМ-2018 Тьяго Алькантара уже провел 2 матча: в поединке с Португалией хавбек Баварии появился на замену во втором тайме, а с марокканцами вышел с первых минут.

Отметим, что поединок Испания – Россия состоится 1 июля на стадионе "Лужники". Начало встречи в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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