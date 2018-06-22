ЧМ-2018: тирамису, пиво и девушки – в российских СИЗО революция из-за иностранных фанатов

Чемпионат мира по футболу 2018 сделал так, что сидеть в российских тюрьмах стало веселее. Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал подробности небывалого обновления следственных изоляторов.

Политик, который вышел на свободу после 30-дневного содержания под стражей, отметил изменения в спецприемнике. Иностранных фанатов на ЧМ-2018 не только бьют и грабят. Их с нетерпением ждут в СИЗО и уже создали улучшенные условия.

"Расскажу, как подготовили спецприемники к ЧМ по футболу. Это очень интересно. Видимо, власти не исключают, что придется арестовывать за дебош пьяных английских фанатов, и не хотят ударить в грязь лицом.

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Во всех камерах зафигачилы евроремонт. Решетки покрасили. Вместо дыр в полу поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. Даже официант есть – курсант школы милиции ходит и раздает меню. Как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, я специально записал:

Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борщ с пампушками.

Основное блюдо: плов или шашлык. Причем можно шашлык из свинины, но для тех, кто кошер/халяль, есть вариант из баранины.

Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное!

Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажерок из числа студенток МГЛУ им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме – нечто среднее между полицейским и стюардессой.

Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума – в камеры установили огромные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит, дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды.

Предвидя ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то спешите. После Чемпионата мира золотая карета превратится в тыкву", – написал Навальный в Инстаграми.