ЧМ-2018: Тиагу Силва будет капитаном Бразилии в матче с Коста-Рикой

Защитник Пари Сен-Жермен Тиагу Силва с капитанской повязкой выведет сборную Бразилии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Коста-Рики.

33-летний защитник будет капитаном пентакампеонов в матче с карибской сборной, сообщает Globo Esporte.

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Тиагу Силва уже был капитаном сборной, но за время работы Тите с Селесао лишь однажды надевал повязку. Это было почти год назад в товарищеском поединке против сборной Аргентины.

Отметим, что в премьерном матче бразильцев на Мундиале капитаном был Марсело. Таким образом, наставник сборной Бразилии выполняет свое обещание о том, что будет проводить ротацию капитанов национальной команды среди опытных игроков.

Поединок Бразилия – Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге на стадионе Крестовский. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.