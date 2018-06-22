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ЧМ-2018: Тиагу Силва будет капитаном Бразилии в матче с Коста-Рикой

21 июня 14:34 66 Читати українською
ЧМ-2018: Тиагу Силва будет капитаном Бразилии в матче с Коста-Рикой
Тиагу Силва (слева) / Getty Images

Защитник Пари Сен-Жермен Тиагу Силва с капитанской повязкой выведет сборную Бразилии на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Коста-Рики.

33-летний защитник будет капитаном пентакампеонов в матче с карибской сборной, сообщает Globo Esporte.

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Тиагу Силва уже был капитаном сборной, но за время работы Тите с Селесао лишь однажды надевал повязку. Это было почти год назад в товарищеском поединке против сборной Аргентины.

Отметим, что в премьерном матче бразильцев на Мундиале капитаном был Марсело. Таким образом, наставник сборной Бразилии выполняет свое обещание о том, что будет проводить ротацию капитанов национальной команды среди опытных игроков.

Поединок Бразилия – Коста-Рика состоится 22 июня в Санкт-Петербурге на стадионе Крестовский. Начало игры – 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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ЧМ 2018 Бразилия Бразилия Бразилия - Коста-Рика Коста-Рика Коста-Рика Чемпионат мира-2018 Тиагу Силва Тиагу Силва
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