ЧМ-2018: Стивен Кинг призвал Россию освободить Сенцова

Известный американский писатель Стивен Кинг призвал Россию освободить политзаключенного Олега Сенцова.

Американский писатель Стивен Кинг призвал Россию освободить незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который уже 4 года находится в российской тюрьме.

"Вчера прошел первый день чемпионата мира и 32 день голодовки Олега Сенцова. Присоединяйтесь ко мне и PEN America, мы призываем освободить украинского режиссера, несправедливо заключенного в российскую тюрьму. Время уходит, он может умереть за свои взгляды", – написал Кинг в своем Twitter.

30 проституток, угрозы расправы над Месси, обиженный украинец: топ-скандалы сборных перед ЧМ-201