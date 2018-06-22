ЧМ-2018: стартовые 20 матчей были голевыми – турнир установил уникальное достижение

Минимальное поражение сборной Ирана от Испании (0:1) в матче группы B чемпионата мира-2018 позволило Мундиалю в России стать уникальнее, чем предыдущие 15 турниров.

В стартовых двадцати поединках ЧМ-2018 не зафиксировано ни одной нулевой ничьей, сообщает официальный твиттер ФИФА.

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Подобное случилось впервые с чемпионата мира-1954, который принимала Швейцария. Отметим, что турнир в России проходит почти в бескомпромиссной борьбе. На данный момент зафиксировано лишь три ничьи (Португалия – Испания – 3:3, Аргентина – Исландия – 1:1, Бразилия – Швейцария – 1:1).

В четверг, 21 июня, национальные команды в трех матчах попытаются продолжить зрелищную серию на Мундиале: сборная Дании сыграет против австралийцев, Франция будет экзаменовать Перу, а хорваты попробуют повторить подвиг исландцев и остановить Аргентину.