toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
УРУГВАЙ - РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - ЕГИПЕТ ИРАН - ПОРТУГАЛИЯ ИСПАНИЯ - МАРОККО Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Стало известно, когда может состояться жеребьевка в группе В

25 июня 17:13 216 Читати українською
ЧМ-2018: Стало известно, когда может состояться жеребьевка в группе В
Испания – Португалия – 3:3

Стало известно место и время проведения жеребьевки в группе B на ЧМ-2018, которая может понадобиться в случае, если Португалия и Испания завершат групповой этап с одинаковыми показателями.

По информации Marca, потенциальная жеребьевка должна пройти на стадионе Лужники в Москве. Мероприятие пройдет сегодня, 25 июня, и начнется ровно в полночь по местному времени.

Месси больше жив, чем мертв. Все расклады в группах ЧМ-2018 перед последним туром

Судьба первых двух мест в группе B, позволяющих выйти в 1/8 финала ЧМ-2018, решится в сегодняшних матчах, которые начнутся в 21:00 по московскому времени. В Калининграде состоится игра между сборными Испании и Марокко, а в Саранске пройдет встреча команд Ирана и Португалии.

ЧМ-2018 3 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Испания - Марокко Иран - Португалия Португалия Португалия Испания Португалия - Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
36
мин
Австралия
17:00
Перу
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук