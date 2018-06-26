ЧМ-2018: Стало известно, когда может состояться жеребьевка в группе В

Стало известно место и время проведения жеребьевки в группе B на ЧМ-2018, которая может понадобиться в случае, если Португалия и Испания завершат групповой этап с одинаковыми показателями.

По информации Marca, потенциальная жеребьевка должна пройти на стадионе Лужники в Москве. Мероприятие пройдет сегодня, 25 июня, и начнется ровно в полночь по местному времени.

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Судьба первых двух мест в группе B, позволяющих выйти в 1/8 финала ЧМ-2018, решится в сегодняшних матчах, которые начнутся в 21:00 по московскому времени. В Калининграде состоится игра между сборными Испании и Марокко, а в Саранске пройдет встреча команд Ирана и Португалии.