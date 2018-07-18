ЧМ-2018: стали известны детали гибели украинца, которого побил российский болельщик

Гражданин России Андрей Похвальный тайно проник на территорию гостиничного комплекса, где произошел конфликт с украинцем Андреем Совой.

Россиянин Андрей Похвальный тайно проник на территорию гостиничного комплекса в Турции, где имел конфликт с 57-летним украинцем Андреем Совой, сообщает Апостроф.

ЧМ-2018: в Турции скончался украинец, которого избил россиянин после вылета от Хорватии

Стоит отметить, что нарушение видели, но не было никакой реакции.

На террасе собрались сотни людей, чтобы посмотреть матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, поэтому охранники не сразу зафиксировали конфликт. Все началось со словесной перепалки, после чего россиянин толкнул Сову, тот споткнулся о забор, упал затылком на твердую поверхность и потерял сознание. Похвального задержали и сразу передали жандармам.

Через неделю комы украинец умер в больнице. Его тело было доставлено из Аланьи в Анталию, а уже потом его доставили специальным бортом в Запорожье.

30-летний гражданин России заплатил 1 тысячу долларов залога и, несмотря на запрет выезда из Турции, еще несколько дней был на свободе. Сейчас он ждет суда в турецкой тюрьме. Похвальному грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.