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ЧМ-2018: стадион в Волгограде подмыло первым же ливнем

09:44 90 Читати українською
ЧМ-2018: стадион в Волгограде подмыло первым же ливнем
Вогоград Арена

Волгоград Арена сильно пострадала из-за дождя, хотя была совсем недавно построена.

Территорию возле стадиона чемпионата мира-2018 в Волгограде сильно размыло после дождя. На видео, опубликованном на ютуб-канале Rom Sv, видно сильный поток грязи, которая течет от Волгоград Арены. Рядом с ареной разлилось целое озеро.

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Также дождь смыл и новую дорогу у стадиона, а насыпной грунт на склоне вдоль Волгоград Арены провалился, образовав огромную яму.

Стадион строился четыре года, повысив расходы из запланированных 10 до почти 17 млрд рублей. Сразу после открытия болельщики начали смаковать фотографии туалетов без перегородок.

Теги
ЧМ 2018 Волгоград Арена
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