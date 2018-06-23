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ЧМ-2018: Симпсоны спрогнозировали события и финалистов турнира в серии за 1997 год?

22 июня 23:15 589 Читати українською
ЧМ-2018: Симпсоны спрогнозировали события и финалистов турнира в серии за 1997 год?
ЧМ-2018: Симпсоны спрогнозировали финалистов турнира в серии за 1997 год?

События Чемпионата мира 2018 могли быть спрогнозированы в культовом мультсериале Симпсоны еще 21 год назад. В сети в контексте событий на ЧМ-2018 начал обретать популярность старый отрывок.

Мексиканцы забивают и выигрывают 1:0 в стартовом матче. Где-то мы это уже видели, не так ли. Так начинается сюжет Симпсонов в 1997-м о Чемпионате мира по футболу.

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Далее видим, как мексиканец прыгает в бассейн с девушками легкого поведения. Здесь видим сходство с 30-ю проститутками, которые "вдохновили" команду Осорио на победу над действующими чемпионами мира.

Ну, а дальше финал, который "определит самую величественную страну мира". Матч Португалия – Мексика, который после последних событий и в соответствии с турнирной сеткой ЧМ-2018 является вполне возможным вариантом. "Это будет скучная игра с насилием на трибунах". Что ж, посмотрим, сбудется ли пророчество полностью.

Симпсоны – мультсериал для взрослых, известный предсказаниями будущего. Авторы мультфильма спрогнозировали такие маловероятные ранее события, как приход Дональда Трампа на пост президента США, падение башен-близнецов в тех же штатах или травму Неймара перед знаменитым матчем Германия – Бразилия (7:1).

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