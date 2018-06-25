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ЧМ-2018: швейцарская газета организовала флешмоб в поддержку Джаки и Шакири

13:16 81 Читати українською
ЧМ-2018: швейцарская газета организовала флешмоб в поддержку Джаки и Шакири
Швейцария в матче против Сербии / фото из соцсетей

Одно из изданий Швейцарии организовало интересный флешмоб в поддержку игроков сборной Гранита Джака и Джердана Шакири, которые рискуют получить дисквалификацию за празднование голов в ворота Сербии в матче 2 тура ЧМ-2018.

Швейцарская газета Blick объявила о начале интересной акции. Издание на своем сайте попросило читателей присылать фото с жестами албанского орла или разместить соответствующие фотографии в соцсетях.

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Именно так праздновали свои голы Джака и Шакири в матче 2 тура чемпионата мира-2018 против Сербии. ФИФА уже открыла дело по данному факту, увидев в действиях игроков политический подтекст.

К слову, Сербия осталась недовольна действиями судейской бригады того матча. После 2 туров в активе Швейцарии и Бразилии по 4 очка. У Сербии 3 пункта.

ЧМ-2018 2 тур

Сербия - Швейцария: Пятница 22 июня 2018

Сербия
Матч окончен
1 : 2
Швейцария
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Теги
ЧМ 2018 Сербия Сербия Швейцария Швейцария Сербия - Швейцария Джердан Шакири Джердан Шакири Гранит Джака Гранит Джака
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