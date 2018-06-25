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ЧМ-2018: шесть болельщиков сборной Мексики были убиты во время просмотра матча против Южной Кореи

24 июня 14:22 348 Читати українською
ЧМ-2018: шесть болельщиков сборной Мексики были убиты во время просмотра матча против Южной Кореи
Болельщики сборной Мексики

Шесть мексиканских фанатов были убиты во время просмотра матча 2 тура группового этапа чемпионата мира 2018 между их сборной и Южной Кореей (2:1).

Убийства произошли в одном из частных домов мексиканского города Сьюдад-Хуарес. Семь мужчин собрались для просмотра матча ЧМ-2018, однако во время поединка в дом ворвались бандиты с оружием.

Шесть болельщиков были убиты, еще один получил тяжелые ранения. Сейчас полиция разыскивает убийц, информирует El Universal.

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Напомним, Мексика подтвердила свой статус команды-открытия турнира и победила Южную Корею. Чичарито и Ко уже имеют 6 очков в активе и лишь чудом могут не выйти в 1/8 финала ЧМ. Интересно, что украшением матча стал гол южнокорейца Хин Мин Сона, который забил мяч из-за пределов штрафной. Так что мексиканцы победили не без проблем, но с крепким характером.

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
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ЧМ 2018 футбольные фанаты Мексика Мексика Южная Корея - Мексика
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