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ЧМ-2018: сборная Сенегала придумала тренировки с танцами – такого вы еще не видели

24 июня 12:22 134 Читати українською
ЧМ-2018: сборная Сенегала придумала тренировки с танцами – такого вы еще не видели
Сборная Сенегала / фото: Twitter Coral

Сборная Сенегала продолжает удивлять всех на чемпионате мира 2018. После победы над Польшей африканцы еще и показали свои суперсовременные тренировки.

Сейчас Садио Мане и Ко находятся в прекрасном настроении и активно проводят тренировки с пением и танцами.

Напомним, после победы над Польшей у Сенегала есть очень хорошие шансы на выход из группы. Африканцы играют в одном квартете с Японией и Колумбией.

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